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Россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по дзюдо после проверки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация дзюдо (IJF) сообщила в субботу о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

"Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что федерация привлечет "независимую, авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, претендующих на участие, - включая контент в социальных сетях, с конкретным упором на возможную военную пропаганду".

Отмечается, что "только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые пройдут проверку, будут рассматриваться Исполнительным комитетом для участия в соревнованиях под эгидой IJF".

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА или "Динамо".

Решение по допуску россиян к отбору на Олимпийские игры 2024 года в Париже, как ранее заявил президент МОК Томас Бах, "будет принято позднее".

дзюдо IJF Международная федерация дзюдо Россия Белоруссия
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