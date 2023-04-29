"Урал" прервал серию из пяти подряд поражений в РПЛ, сыграв вничью с "Краснодаром"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и "Краснодара" не определили победителя в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Краснодаре завершилась с результатом 1:1. За "Краснодар" забил Кевин Ленини (13-я минута). В составе "Урала" отличился Александр Юшин (39).

"Урал" прервал пятиматчевую серию из поражений в РПЛ, клуб занимает 11-е место в таблице, имея в активе 26 очков. "Краснодар" идет шестым, у команды 39 очков.

"Краснодар" в следующем туре сыграет с "Крыльями Советов", "Урал" - с "Пари НН". Оба матча пройдут 7 мая.