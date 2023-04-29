Поиск

"Урал" прервал серию из пяти подряд поражений в РПЛ, сыграв вничью с "Краснодаром"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и "Краснодара" не определили победителя в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Краснодаре завершилась с результатом 1:1. За "Краснодар" забил Кевин Ленини (13-я минута). В составе "Урала" отличился Александр Юшин (39).

"Урал" прервал пятиматчевую серию из поражений в РПЛ, клуб занимает 11-е место в таблице, имея в активе 26 очков. "Краснодар" идет шестым, у команды 39 очков.

"Краснодар" в следующем туре сыграет с "Крыльями Советов", "Урал" - с "Пари НН". Оба матча пройдут 7 мая.

Урал РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА обыграл "Ак Барс" и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ

ЦСКА обыграл "Ак Барс" и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ

Победитель чемпионского матча между Непомнящим и Дин Лижэнем определится на тай-брейке

Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в 25-м туре РПЛ

Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в 25-м туре РПЛ

Россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по дзюдо после проверки

Контракт на проведение Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продлен до 2026 года

Контракт на проведение Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продлен до 2026 года

Медведев вышел в третий круг теннисного турнира Masters в Мадриде

Медведев вышел в третий круг теннисного турнира Masters в Мадриде

"Миннесота" Капризова выбыла из Кубка Стэнли НХЛ

"Динамо" проиграло "Факелу" в приуроченном к своему 100-летию матче РПЛ

Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде

Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде

Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира Masters в Мадриде

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });