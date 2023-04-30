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Дин Лижэнь победил Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь победил Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выиграл у россиянина Яна Непомнящего матч за мировую шахматную корону в Астане.

Таким образом спортсмен из КНР стал 17-м по счету чемпионом мира по шахматам.

Матч за мировую шахматную корону стартовал 9 апреля. 14 партий с классическим контролем времени завершились вничью 7:7. Последующие три партии в быстрые шахматы также не выявили победителя. Исход поединка решился в четвертом рапиде.

32-летний Непомнящий участвовал в матче как победитель турнира претендентов 2022 года в Мадриде. 30-летний Дин Лижень занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд поединка в Астане составил 2 млн евро. Победитель получит 55% от суммы.

Ян Непомнящий - чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России (2010 и 2020), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2013 и 2019).

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