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Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО
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Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация дзюдо не допустила до международных соревнований восьмерых представителей сборной России, сообщает пресс-служба IJF.

Отмечается, что решение было принято исполкомом IJF после независимой проверки биографических данных, включающей проверку места работы, а также проверку соцсетей на предмет отношения к проведению Россией спецоперации на Украине.

"После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии. Решение было принято в соответствии с правилами, политикой и принципами честной игры IJF", - говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация дзюдо приняла решение допустить россиян и белорусов до международных соревнований, но после независимой проверки всех кандидатов.

РФ дзюдо IJF
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