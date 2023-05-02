Карацев выбил Медведева из турнира Masters в Мадриде

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Аслан Карацев победил Даниила Медведева в матче четвертого круга теннисного турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча россиян завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу Карацева, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 121-е место. Что касается Медведева, он является третьей ракеткой мира.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц (США, №10 рейтинга ATP) - Чжичжэнь Чжан (Китай, 99).

Турнир в Мадриде Mutua Madrid Open проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победитель получит более 1 млн 105 тыс. евро.