Хоккеист сборной Словакии Чайковски перешел в "Спартак"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Защитник сборной Словакии по хоккею Михал Чайковски подписал контракт со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского клуба.

Срок действия соглашения составит два года.

Предыдущий сезон 30-летний хоккеист провел в составе новосибирской "Сибири", набрав 18 (8+10 по системе "гол+пас") очков. Всего в КХЛ на счету словацкого защитника - 143 (50+93) очка в 333 играх - за "Сибирь", московское "Динамо", екатеринбургский "Автомобилист".

В составе сборной Словакии Чайковски сыграл на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира - в 2022 году он стал бронзовым призером ОИ в Пекине