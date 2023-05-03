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Хоккеист сборной Словакии Чайковски перешел в "Спартак"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Защитник сборной Словакии по хоккею Михал Чайковски подписал контракт со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского клуба.

Срок действия соглашения составит два года.

Предыдущий сезон 30-летний хоккеист провел в составе новосибирской "Сибири", набрав 18 (8+10 по системе "гол+пас") очков. Всего в КХЛ на счету словацкого защитника - 143 (50+93) очка в 333 играх - за "Сибирь", московское "Динамо", екатеринбургский "Автомобилист".

В составе сборной Словакии Чайковски сыграл на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира - в 2022 году он стал бронзовым призером ОИ в Пекине

КХЛ Словакия Спартак
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