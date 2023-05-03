ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России по футболу, обыграв екатеринбургский "Урал" во втором матче финала Пути РПЛ.

Поединок, состоявшийся в среду в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:2. За армейцев голы забили Хесус Медина (45+3 мин) и Федор Чалов (57). За хозяев с пенальти отличился Рай Влут (51).

В первом матче 19 апреля, который прошел в Москве, был зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше борьбу продолжает ЦСКА. "Урал" опустился в нижнюю сетку соревнования и примет участие во втором этапе Пути регионов, где встретится или с "Краснодаром" или с тольяттинским "Акроном".