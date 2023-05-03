Поиск

Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале Masters в Мадриде

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов в среду потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала турнира категории АТР Masters в Мадриде.

Результат встречи - 6:4, 7:5 в пользу Алькараса, который является второй ракеткой мира. Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 12-е место.

Турнир АТР в Мадриде Mutua Madrid Open проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победитель получит более 1 млн 105 тыс. евро.

Карен Хачанов Mutua Madrid Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Российских велосипедистов допустили к международным соревнованиям

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Карацев выбил Медведева из турнира Masters в Мадриде

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из нынешнего розыгрыша плей-офф

Играл лучше, но корону упустил. Непомнящий проиграл Дин Лижэню в чемпионском матче

Играл лучше, но корону упустил. Непомнящий проиграл Дин Лижэню в чемпионском матче
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });