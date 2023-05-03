Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале Masters в Мадриде
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов в среду потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала турнира категории АТР Masters в Мадриде.
Результат встречи - 6:4, 7:5 в пользу Алькараса, который является второй ракеткой мира. Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 12-е место.
Турнир АТР в Мадриде Mutua Madrid Open проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победитель получит более 1 млн 105 тыс. евро.