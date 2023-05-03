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Олимпийская чемпионка в беге Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Чемпионка Олимпийских игр в составе сборной США в эстафете 4х100 м Тори Боуи скончалась на 33-м году жизни, сообщает The Guardian.

Тело спортсменки нашли в ее доме во Флориде. Причины смерти не сообщаются.

Олимпийскую награду высшего достоинства Тори Боуи завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Там же она стала обладательницей наград в индивидуальных дисциплинах – серебро в беге на 100 м и бронза – в беге на 200 м.

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