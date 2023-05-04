Дубль Барбашева помог "Вегасу" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Вегас" одержал победу над "Эдмонтоном" в первом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 6:4 (3:2, 0:0, 3:2) в пользу хозяев. Два гола в их составе провел российский нападающий Иван Барбашев.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса".

В другом матче игрового дня "Каролина" со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) обыграла дома "Нью-Джерси". Счет в серии стал 1-0 в ее пользу.