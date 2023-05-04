Дело о нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа передано из полиции в СК

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы изъяла уголовное дело о нападении на игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел.

"Поскольку один из фигурантов несовершеннолетий, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", - сообщила представитель прокуратуры города Людмила Нефедова.

Она напомнила, что трое подозреваемых 17 и 20 лет задержаны, в настоящее время устанавливаются их возможные соучастники.

Шведа избили в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

По факту произошедшего следствие МВД возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 статьи 111 УК РФ). Подозреваемым, на основании статьи УК РФ, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки" в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".