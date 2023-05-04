Виталий Петров высоко оценил проведение в России гонок на выносливость

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров заявил, что с удовольствием принимает участие в гоночных марафонах.

"Гонки на выносливость – очень сложная и интересная дисциплина. После Формулы-1 я выступал за SMP Racing в международных марафонах и стал призером чемпионата мира. Сейчас многочасовые соревнования проходят в России, и все желающие могут почувствовать дух легендарных гонок на этапах Кубка России СМП РСКГ Эндуранс", - заявил Петров, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Российской серии кольцевых гонок.

"Такие марафоны требуют постоянной концентрации. Приходится не только бороться с равными по скорости соперниками, но и обгонять автомобили менее мощных категорий. А еще – строить стратегию пит-стопов и учитывать случайные факторы", - отметил он.

Как сообщалось, 27 мая на автодроме "Игора Драйв" (Ленинградская область) пройдет второй этап Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс. Помимо Петрова, в нем примет участие еще один бывший гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин.

"Постараемся показать максимальный результат. Уверен, вы получите искреннее удовольствие от этой 4-часовой гонки", - сказал Петров.

Первый этап СМП РСКГ Эндуранс продолжительностью 3 часа состоялся в начале апреля на "Сочи Автодроме".