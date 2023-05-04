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Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали финалистами турнира категории Masters в Мадриде в парном разряде.

В полуфинале соревнования они нанесли поражение паре Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) - 6:4, 6:4.

В решающем матче соперниками россиян будут Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия). Финал пройдет 6 мая.

Ранее Рублев и Хачанов выбыли из турнира в Мадриде в одиночном разряде.

Андрей Рублев Карен Хачанов Mutua Madrid Open теннис
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