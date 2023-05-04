Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали финалистами турнира категории Masters в Мадриде в парном разряде.
В полуфинале соревнования они нанесли поражение паре Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) - 6:4, 6:4.
В решающем матче соперниками россиян будут Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия). Финал пройдет 6 мая.
Ранее Рублев и Хачанов выбыли из турнира в Мадриде в одиночном разряде.