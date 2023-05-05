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Аленичев заявил о желании вновь возглавить "Спартак"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший футболист и главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Аленичев желает вернуться в команду.

"Будет шанс вернуться в "Спартак" — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны", - приводит слова 50-летнего Аленичева "Спорт-Экспресс".

Аленичев работал главным тренером "Спартака" в 2015-2016 годы, был уволен после неудачной еврокубковой кампании команды. Будучи игроком, стал в ее составе четырехкратным чемпионом России. По разу выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА в составе португальского "Порту".

Спартак Дмитрий Аленичев
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