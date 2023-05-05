"Ференцварош" Черчесова вновь выиграл чемпионат Венгрии по футболу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Ференцварош", главным тренером которого является экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, досрочно стал чемпионом Венгрии.

Команда стала недосягаемой после поражения в пятницу ее ближайшего преследователя, клуба "Кечкемет": в 30-м туре он проиграл "Гонведу" со счетом 0:1.

У "Ференцвароша" 60 очков, за три тура до финиша он опережает "Кечкемет" на 9 баллов. "Кечкемет" может догнать лидера по очкам, но у "Ференцвароша" будет преимущество по дополнительным показателям.

59-летний Черчесов возглавил "Ференцварош" в 2021 году, он уже приводил клуб к выигрышу чемпионата и Кубка Венгрии. Кроме того, под его руководством команда впервые за 47 лет вышла в весеннюю стадию еврокубков (1/8 финала Лиги Европы УЕФА).