Шесть российских боксеров гарантировали себе медали ЧМ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Шесть из восьми россиян успешно преодолели стадию 1/4 финала проходящего в Ташкенте чемпионата мира по боксу среди мужчин и вышли в полуфинал.

В весовой категории до 48 кг Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Вуттичаи Юрачаи (Таиланд); в категории до 54 кг Дмитрий Двали раздельным решением судей победил Санжая Сейдакматова (Кыргызстан); Всеволод Шумков (до 60 кг) раздельным решением судей победил узбекского боксера Мужибилло Турсунова; в весе до 80 кг Имам Хатаев раздельным решением судей одолел белоруса Алексея Алферова; Шарабутдин Атаев (до 86 кг) единогласным решением судей победил иорданца Аделя Алхиндави; в категории до 92 кг Муслим Гаджимагомедов раздельным решением судей одержал победу над бразильцем Кено Машадо.

Согласно регламенту, все полуфиналисты гарантировали себе как минимум бронзовые медали

Тархан Идигов (до 67 кг) уступил грузину Лаше Гурули, в категории до 71 кг Игорь Свиридченков потерпел поражение от Саиджамшида Джафарова из Узбекистана. В обоих поединках победитель определился единогласным решением судей.



Соревнования проходят в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит 5,2 млн долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры - по 100 тыс., бронзовые - по 50 тыс.

Согласно решению IBA, российские боксеры выступают на чемпионате мира с национальной атрибутикой.