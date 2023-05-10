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"Интер" победил "Милан" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Интера" со счетом 2:0 выиграли у "Милана", также представляющего итальянскую Серию А, в первом матче в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 8-й минуте счет открыл Эдин Джеко, на 11-й отличился Генрих Мхитарян.

Обе миланские команды домашние матчи проводят на стадионе "Сан-Сиро", в качестве хозяина поля в этой встрече выступил "Милан". 16 мая команды на этой же арене проведут ответный матч, хозяином в котором будет "Интер".

Победитель в финале сыграет с победителем в паре "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания), в первом матче в Мадриде эти команды сыграли со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

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