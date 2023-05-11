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"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в форме золотого цвета

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" выйдут на игру чемпионата России против "Краснодара" в форме цвета золота, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Акция приурочена очередному триумфу команды в РПЛ: 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России. При этом золото команда выиграла пятый раз подряд, а с учетом выигрыша чемпионства СССР (1984), число титулов в главном турнире страны достигло 10.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет 12 мая в Петербурге и стартует в 16:30 мск.

РПЛ Зенит Спартак Краснодар
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