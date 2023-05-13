Хоккейная сборная России в дополнительное время победила команду Белоруссии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Национальная сборная России (Россия-25) по хоккею в дополнительной "пятиминутке" выиграла у сборной Белоруссии во второй игре, прошедшей в субботу в Туле, передает корреспондент "Интерфакса".

Результат встречи - 2:1 (0:1,0:0,1:0,1:0).

Первыми счет на 16-й минуте открыли хоккеисты сборной Белоруссии после точного броска Сергея Кузнецова.

Хоккеистам сборной России удалось сравнять счёт в матче только на 44 -й минуте - отличился Максим Федотов.

После 60 минут игры счет остался ничейным и была назначена дополнительная "пятиминутка" в формате "4 на 4". Россияне не стали доводить матч до серии буллитов и уже к середине второй минуты точный бросок Василия Глотова принес национальной команде России победу 2:1.

Накануне в первой игре в Туле россияне были также сильнее - 4:1.

Заключительные две игры национальные сборные России и Белоруссии проведут 15 и 16 мая в Минске.

Главным тренером сборной "Россия-25" является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг. Сборная Белоруссии проводит серию матчей под руководством главного тренера минского "Динамо" Дмитрия Квартальнова.

До матчей в Туле российская команда в ходе турне уже трижды обыграла сборную Белоруссии: в Челябинске (4:0 и 6:2) и Красноярске (5:1) и один раз уступила на товарищеском турнире в Астане (4:7). Также россияне обыграли на турнире в Астане сборную Казахстана (3:0).

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. В марте 2023 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона-2023/24.