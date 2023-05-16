Играющий в "Црвене Звезде" российский футболист решил получить сербский паспорт

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник "Црвены Звезды" российский футболист Егор Пруцев намерен стать гражданином Сербии, заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.

"Да, это так, Пруцев хочет получить сербское гражданство", - приводит слова Терзича "Спорт-Экспресс".

20-летний Егор Пруцев перешел в "Црвену Звезду" летом 2022 года, в составе белградской команды провел 10 матчей, отметился одной результативной передачей. До этого он принадлежал ФК "Сочи", но на правах аренды играл в ивановском "Текстильщике" и нижнекамском "Нефтехимике".

Старший брат Егора Пруцева, Данил является полузащитником московского "Спартака".