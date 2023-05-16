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Рублев проиграл 101-й ракетке мира на турнире Masters в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Яннику Ханфману в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.

Результат встречи – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу представителя Германии, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 101-е место. Рублев – шестая ракетка мира.

Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Андрей Рублев теннис
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