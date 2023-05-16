Рублев проиграл 101-й ракетке мира на турнире Masters в Риме
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Яннику Ханфману в четвертом круге турнира категории Masters в Риме.
Результат встречи – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу представителя Германии, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 101-е место. Рублев – шестая ракетка мира.
Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.