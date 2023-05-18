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"Вест Хэм" стал первым финалистом Лиги конференций

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Вест Хэма" обыграли нидерландский АЗ во втором матче полуфинала Лиги конференций.

Матч проходил в Алкмаре и завершился победой гостей - 1:0. Гол забил Пабло Форналс (90+4-я минута).

Результат первого матча - 2:1 в пользу английской команды. По сумме двух матчей сильнее оказался "Вест Хэм" (3:1), который и сыграет в финале.

В решающем матче турнира лондонский клуб встретится с победителем второго полуфинала, где играют швейцарский "Базель" и итальянская "Фиорентина".

"Вест Хэм" выигрывал в 1965 году Кубок обладателей кубков и играл в финале этого турнира в 1976 году. Также в 1999 году клуб стал одним из победителей Кубка Интертото.

Финал турнира пройдет в Праге 7 июня.

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