Медведев стал второй ракеткой мира, опередив Джоковича

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

До этого российский теннисист занимает третью строчку.

В лидеры вновь вышел испанец Карлос Алькарас, поднявшийся со второй строчки. Возглавлявший рейтинг серб Новак Джокович опустился на третью строчку.

На четвертом и пятом местах продолжают находиться Каспер Рууд (Норвегия) и Стефанос Циципас (Греция). Датчанин Хольгер Руне поднялся с седьмого на шестое место, россиянин Андрей Рублев опустился с шестого на седьмое.

Места с восьмого по десятое по-прежнему занимают Янник Синнер (Италия), Тейлор Фриц (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

21 мая Медведев стал победителем турнира категории Masters в Риме.