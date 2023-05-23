"Химки" покинут Российскую премьер-лигу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" в следующем сезоне выступит в Первой лиге, сообщает телеграмм-канал ФНЛ.

Это стало известно после того, как "Нижний Новгород" в 28-м туре обыграл на своем поле "Сочи" (4:0).

После 28 туров "Химки" занимают предпоследние, 15-е место с 18 очками, уступая уже 8 очков идущему на 14-м месте клубу "Пари Нижний Новгород". Подмосковный клуб в 28 матчах одержал всего 4 победы и 18 раз проиграл.

ФК "Химки" играли в высшем дивизионе в 2007-2009 годах и с сезона 2020/21.

Ранее стало известно, что РПЛ покидает московское "Торпедо", занимающее последнее, 16-е место с 13 очками.

"Торпедо" и "Химки" в следующем сезоне в РПЛ сменят казанский "Рубин" и калининградская "Балтика".

Согласно регламенту, команды, занявшие 1-е и 2-е места в Первой лиге, выходят напрямую в РПЛ, где сменят клубы, занявшие 15-е и 16-е места. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в Первой лиге, должны провести "стыковые" матчи (дома и в гостях) с клубами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ.