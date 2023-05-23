С "Ювентуса" сняли 10 очков в чемпионате Италии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд Италии постановил снять с туринского "Ювентуса" 10 очков в чемпионате страны, сообщается на сайте организации.

Вердикт вынесен за махинации клуба с финансовыми отчетностями.

Ранее с "Ювентуса" были сняты 15 очков, но на время нового разбирательства Высший спортивный суд Италии вернул их клубу. Это позволило клубу подняться с седьмого на третье место. Однако сейчас команда вновь опустилась на седьмое место и рискует следующий сезон провести без еврокубков.