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С "Ювентуса" сняли 10 очков в чемпионате Италии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд Италии постановил снять с туринского "Ювентуса" 10 очков в чемпионате страны, сообщается на сайте организации.

Вердикт вынесен за махинации клуба с финансовыми отчетностями.

Ранее с "Ювентуса" были сняты 15 очков, но на время нового разбирательства Высший спортивный суд Италии вернул их клубу. Это позволило клубу подняться с седьмого на третье место. Однако сейчас команда вновь опустилась на седьмое место и рискует следующий сезон провести без еврокубков.

Италия Ювентус
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