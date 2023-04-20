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"Ювентусу" вернули 15 очков в чемпионате Италии

"Ювентусу" вернули 15 очков в чемпионате Италии
Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Высший спортивный суд Италии вернул туринскому футбольному клубу "Ювентус" 15 очков в чемпионате страны, снятые ранее за финансовые махинации, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Спорт"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинацииЧитать подробнее

Решение было принято на время нового судебного разбирательства. Предполагается, что оно в текущем сезоне еще не завершится, а потому возможные санкции перенесутся на следующий чемпионат.

Это означает, что "Ювентус" поднимается с седьмого на третье место, что дает место в Лиге чемпионов УЕФА на следующий еврокубковый сезон. Теперь у команды 59 очков, она на два балла отстает от занимающего второе место "Лацио" и на три опережает "Рому", располагающуюся на четвертой ступени. Лидирует "Наполи" (75 очков).

В январе этого года Федеральный апелляционный суд Италии снял с "Ювентуса" 15 очков в чемпионате стран. "Ювентус" обвинялся в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Под подозрение попали 15 человек, включая президента клуба Андреа Аньелли. В результате руководство "Ювентуса", включая Аньелли, ушло в отставку.

Ювентус футбол
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