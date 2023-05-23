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Россиянин забыл заявиться в квалификацию Roland Garros

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин не примет участие в турнире Большого шлема Roland Garros во Франции.

Как сообщает "Матч ТВ", он подал заявку на участие в основной сетке, забыв заявиться в квалификацию. По рейтингу он должен побороться за право выступить на Roland Garros через квалификационный отбор.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 25-летний россиянин занимает 98-е место. В серии Большого шлема он играл на Roland Garros и Australian Open, дальше второго круга не пробивался.

Квалификационный турнир стартовал 22 мая, с 28 мая стартует основная стадия Roland Garros.

Roland Garros теннис Роман Сафиуллин
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