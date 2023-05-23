Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана Джефф Монсон отказался от гражданства США:

"Да, я сдал свой американский паспорт. Теперь я только россиянин", — сказал Монсон, слова которого приводит пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Как сообщалось, в апреле Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования "Единой России".

Российское гражданство было предоставлено 52-летнему бойцу в 2018 году указом президента Владимира Путина.