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Российским парусникам продлили запрет на международные старты

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация парусного спорта приняла решение не допускать до соревнований под своей эгидой россиян и белорусов, сообщает пресс-служба World Sailing.

"Совет World Sailing установил, что обстоятельства, которые ранее привели к отстранению россиян и белорусов, не изменились, и поэтому отстранение остается в силе", - говорится в сообщении.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

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