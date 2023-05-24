Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толчинский перешел в СКА

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - СКА подписал контракт с нападающим Сергеем Толчинским, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Соглашение с хоккеистом рассчитано на пять сезонов и будет действовать до 30 апреля 2028 года", - говорится в сообщении.

28-летний Толчинский – двукратный обладатель Кубка Гагарина КХЛ, по разу выиграв трофей с московским ЦСКА (2019 год) и омским "Авангардом" (2021). В 2021 году был признан самым ценным игроком турнира.

В общей сложности Толчинский провел в КХЛ 280 матчей и набрал 198 (72+126 по системе "гол+пас") очков.