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Турнир по фехтованию на Европейских играх лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Индивидуальный турнир по фехтованию в рамках Европейских игр-2023 в Кракове будет лишен статуса чемпионата Европы из-за недопуска к ним россиян и белорусов, сообщает Le Figaro.

Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Изначально предполагалось, что на турнире фехтовальщиков в Кракове будут распределяться очки для квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже. В результате FIE планирует провести осенью отдельный индивидуальный чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о решении Европейского олимпийского комитета не допустить россиян и белорусов на Европейские игры в Польше, несмотря на рекомендации МОК.

Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

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