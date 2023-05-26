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В рамках ПМЭФ пройдет Кубок Росконгресса по гольфу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится пятый Кубок Росконгресса.

"На чемпионском 18-луночном поле встретятся сильнейшие гольфисты среди политиков, бизнесменов и топ-менеджеров", - говорится в релизе.

"В деловой программе турнира гостей ждет сессия "Спорт как инструмент развития регионального туризма в России" с участием руководителей российских регионов, представителей туристического и спортивного бизнеса", - говорится в сообщении.

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