Поиск

Сборная РФ завоевала 92 медали на российско-китайских молодежных играх

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайские молодежные летние игры завершились в Чунцине.

Всего на IX Российско-Китайских молодежных летних играх российские спортсмены выиграли 92 медали: 37 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых.

Министр спорта Олег Матыцин уверен, что "для спортсменов это были незабываемые соревнования, ведь они приобрели не только соревновательный опыт, но и новых друзей".

"Пусть медали этих Игр станут импульсом для достижения новых высот! Культурный обмен среди молодежи – значимая составляющая для развития отношений между нашими странами. Важно сохранять и расширять наше взаимодействие. Российско-Китайские игры дают возможность спортивному резерву наших сборных опробовать свои силы и усовершенствовать навыки", – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

IX российско-китайские молодежные летние игры прошли в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества.

Олег Матыцин Минспорта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

США и Германия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

"Локомотив" продлил контракт с Дзюбой

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

"Флорида" с Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли НХЛ

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });