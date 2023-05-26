Сборная РФ завоевала 92 медали на российско-китайских молодежных играх

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайские молодежные летние игры завершились в Чунцине.

Всего на IX Российско-Китайских молодежных летних играх российские спортсмены выиграли 92 медали: 37 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых.

Министр спорта Олег Матыцин уверен, что "для спортсменов это были незабываемые соревнования, ведь они приобрели не только соревновательный опыт, но и новых друзей".

"Пусть медали этих Игр станут импульсом для достижения новых высот! Культурный обмен среди молодежи – значимая составляющая для развития отношений между нашими странами. Важно сохранять и расширять наше взаимодействие. Российско-Китайские игры дают возможность спортивному резерву наших сборных опробовать свои силы и усовершенствовать навыки", – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

IX российско-китайские молодежные летние игры прошли в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества.