Поиск

Самсонова впервые в карьере вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Кэти Волынец в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась с результатом 6:0, 6:1.

Самсонова идет на 15-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Волынец занимает 90-ю позицию.

24-летняя россиянка впервые преодолела первый круг Roland Garros.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 424-я позиция в рейтинге) - Линда Фрухвиртова (Чехия, 56).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1,15 млн евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Roland Garros теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Сборная Латвии победила США и впервые завоевала бронзу ЧМ по хоккею

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

Хачанов стартовал с победы на Roland Garros, обыграв в пяти сетах Летьена

Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

США и Германия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

"Локомотив" продлил контракт с Дзюбой

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });