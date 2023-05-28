Самсонова впервые в карьере вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Кэти Волынец в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась с результатом 6:0, 6:1.

Самсонова идет на 15-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Волынец занимает 90-ю позицию.

24-летняя россиянка впервые преодолела первый круг Roland Garros.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 424-я позиция в рейтинге) - Линда Фрухвиртова (Чехия, 56).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1,15 млн евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.