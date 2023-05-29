Павлюченкова вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Линду Фрухвиртову из Чехии в матче первого круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 6:2, 6:2 в пользу Павлюченковой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 333-е место, Фрухвиртова – 59-е.

В следующем круге Павлюченкова сыграет со своей соотечественницей, 15-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой.

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.