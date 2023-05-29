Карацев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев победил представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге проходящего во Франции турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча, продолжительность которой составила 3 часа, завершилась со счетом 6:3, 6:7 (7:4), 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев занимает 62-е место. Попырин является 85-й ракеткой мира.

Следующим соперником российского теннисиста будет победитель пары Филип Крайинович (93) – Фрэнсис Тиафо (12).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.