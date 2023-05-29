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Почеттино возглавил "Челси"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аргентинец Маурисио Почеттино занял пост главного тренера "Челси", сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Срок действия контракта составит два года, по его условиям соглашение может быть пролонгировано еще на один год. К своей работе в "Челси" 51-летний специалист приступит 1 июля этого года.

В качестве главного тренера Почеттино сменил Фрэнка Лэмпарда, в апреле назначенного исполняющим обязанности наставника после увольнения Грэма Поттера.

Ранее аргентинец работал главным тренером испанского "Эспаньола", английских "Саутгемптона" и "Тоттенхэма", французского "Пари Сен-Жермен".

Чемпионат Англии "Челси" завершил на 12-м месте в турнирной таблице. С ПСЖ он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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