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РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона
Квинси Промес и Александр Соболев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига обнародовала список номинантов на звание лучшего игрока чемпионата страны по футболу-2021/22.

В него вошли нападающие Квинси Промес, Александр Соболев (оба – "Спартак"), Малком ("Зенит"), полузащитник Иван Обляков, вратарь Игорь Акинфеев, нападающий Федор Чалов (все – ЦСКА), полузащитник Эдуард Сперцян ("Краснодар"), нападающие Артем Дзюба ("Локомотив"), Владимир Писарский ("Крылья Советов"), полузащитник Лукас Вера ("Оренбург").

На звание тренера сезона претендуют Сергей Семак ("Зенит"), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин ("Ростов").

Победители в номинациях будут объявлены 4 июня.

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