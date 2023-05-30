"Вегас" разгромил "Даллас" и стал вторым финалистом Кубка Стэнли
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Вегас" с крупным счетом обыграл соперников из "Далласа" в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результат встречи в Далласе - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) в пользу "Вегаса". Российский нападающий Иван Барбашев отметился голевой передачей.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Вегаса", который, таким образом, вышел в финал турнира. Его соперником будет "Флорида".