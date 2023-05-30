Поиск

"Вегас" разгромил "Даллас" и стал вторым финалистом Кубка Стэнли

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Вегас" с крупным счетом обыграл соперников из "Далласа" в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи в Далласе - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) в пользу "Вегаса". Российский нападающий Иван Барбашев отметился голевой передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Вегаса", который, таким образом, вышел в финал турнира. Его соперником будет "Флорида".

НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Сборная Латвии победила США и впервые завоевала бронзу ЧМ по хоккею

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

Хачанов стартовал с победы на Roland Garros, обыграв в пяти сетах Летьена

Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

США и Германия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

"Локомотив" продлил контракт с Дзюбой

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });