В Минспорта готовы к новым надуманным претензиям ВАДА к РУСАДА

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Выполнение всех требований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), включая изменение законодательства, не даст гарантии полноценного восстановления Российского антидопингового агентства, заявил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

"Основная претензия в части несоответствия нашего законодательства кодексу ВАДА. Это надуманная претензия и было сделано для того, чтобы найти повод не восстанавливать в правах РУСАДА. Никто не может утверждать, что в сентябре после очередного мониторинга мы не получим новые претензии со стороны ВАДА. К этому надо быть готовым", - сказал Федоров на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту во вторник.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх со своими флагом и гимном на два года. В декабре срок санкций истек, а у ВАДА остались замечания к РУСАДА.

Как сообщила на заседании генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова, ВАДА не имеет претензий к операционной деятельности агентства, которое выполняет свои функции на территории России. Однако, ВАДА требует от РУСАДА, чтобы российское законодательство соответствовало Всемирному антидопинговому кодексу.