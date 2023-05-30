Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в контрабанде 1370 кг наркотиков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу в контрабанде наркотиков весом 1370 кг, сообщает Het Parool.

31-летнего нидерландского футболиста заочно судят (Промес находится в России) за причастность к ввозу двух партий кокаина 650 и 720 кг в январе 2020 года.

Также продолжается расследование в отношении спортсмена и по другому делу: Промеса обвиняют в покушении на убийство двоюродного брата, которого футболист ударил ножом. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В тот период Промес играл за амстердамский "Аякс", но вскоре вернулся в "Спартак", в составе которого в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России.