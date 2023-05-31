Лучший бомбардир чемпионата КХЛ Яшкин покинул СКА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чешский форвард СКА Дмитрий Яшкин не будет играть за команду в следующем сезоне, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Нападающий Дмитрий Яшкин не будет выступать за СКА в следующем сезоне. У форварда истек срок соглашения с петербургским клубом. СКА предложил Яшкину новый контракт, но форвард выбрал финансово более выгодное предложение, которое армейцы не могли повторить с учетом потолка зарплат", - говорится в сообщении.

"Хоккейный клуб СКА благодарит Дмитрия Яшкина за игру в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!" - отмечается в тексте обращения.

В регулярном чемпионате-2022/23 Яшкин набрал 62 (40+22 по системе "гол+пас") очка в 67 матчах. Это лучшие показатели как по голам, так и очкам в сезоне в КХЛ.

30-летний Яшкин родился в Омске. Будучи игроком пражской "Славии", получил чешское гражданство.