Лучший бомбардир чемпионата КХЛ-2022/23 перешел в "Ак Барс"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Состав казанского "Ак Барса" пополнил чешский нападающий Дмитрий Яшкин, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

С форвардом подписан трехлетний контракт.

Казанцы в среду распространили в клубных соцсетях видеоролик, в котором хоккеист надевает кепку "Ак Барса" и заявляет о том, что присоединяется к казанцам.

"Переговоры были непростые, но в то же время чёткие и понятные. Все знают, что "Ак Барс" – перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели", - сказал также Яшкин.

По итогам сезона-2022/2023 Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. На его счету по системе "гол+пас" 62 (40+22) очка в прошлом сезоне, когда он выступал за СКА. 31 мая сообщалось, что он покидает петербургский клуб.

30-летний Яшкин родился в Омске. Будучи игроком пражской "Славии", получил чешское гражданство.