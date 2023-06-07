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МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) в среду выступил с рекомендацией отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA), говорится в заявлении МОК.

Решение основано на отчете МОК о ситуации с IBA от 2 июня 2023 года. Согласно этому отчету, IBA не выполнила необходимые условия для восстановления членства, выдвинутые 9 декабря 2021 года.

Между тем, МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр.

На 22 июня запланирована внеочередная сессия МОК.

Членство IBA в МОК было приостановлено в 2019 году из-за проблем управления организации. В результате боксерский турнир на ОИ-2020 (из-за пандемии коронавируса игры были перенесены на 2021 год) проводила не IBA, а МОК, то же самое ожидается и на Олимпиаде-2024. В предварительную программу ОИ-2028 бокс не вошел.

Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев.

МОК IBA бокс
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