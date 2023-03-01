Поиск

IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян

IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Независимый комитет по этике Международной ассоциации бокса открыл дисциплинарное дело в отношении глав федераций США, Канады, Чехии, Швеции и Новой Зеландии за призывы бойкотировать турниры из-за участия в них российских и белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба IBA.

"Независимый комитет по этике бокса (BIIU) получил жалобу на некоторых лиц за нарушение Конституции IBA и ее Дисциплинарного и этического кодекса своими публичными действиями", - говорится в сообщении.

СпортВ Федерации бокса России уверены, что за бойкотами ЧМ стоят политики, а не спортсменыЧитать подробнее

"Дисциплинарное производство было открыто в отношении исполнительного директора/генерального директора USA Boxing Майка МакЭти, президента Boxing Canada Райана О'Ши, президента Чешской ассоциации бокса Марека Шимака, председателя Шведской ассоциации бокса Пер-Акселя Сьохольма и президента бокса Новой Зеландии Стива Хартли. BIIU также расследует любую роль в бойкоте официальных лиц других национальных федераций", - подчеркивают в пресс-службе.

Отмечается, что жалоба основана на нарушении нескольких статей Дисциплинарного и этического кодекса, "в том числе статьи 24 Дисциплинарного и этического кодекса "Подстрекательство к бойкоту соревнований", связанных с чемпионатом мира по боксу IBA среди женщин 2023 года в Нью-Дели, Индия, и Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2023 года в Ташкенте, Узбекистан".

"Международная боксерская ассоциация (IBA) будет продолжать делать все возможное для защиты организации и всех входящих в нее национальных федераций от любого вреда, причиняемого отдельными лицами. В боксе нет места любой форме дискриминации, и IBA видит своей миссией защиту своих ценностей. Более того, IBA будет защищать свою честность и репутацию и не позволит никому нанести ущерб своим неэтичным поведением", - подчеркивают в ассоциации.

СпортСборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФЧитать подробнее

9 февраля сообщалось, что сборная США отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира по боксу в связи с разрешением россиянам участвовать в этих турнирах под государственной символикой РФ.

Помимо этого, в USA Boxing указали и на другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них - непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость от компаний, находящихся под санкциями.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской - в мае в Ташкенте.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая IBA, последовали рекомендациям МОК. Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы будут выступать со своими флагами и гимном.

бокс IBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Умершие знаменитости

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

"Спартак" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });