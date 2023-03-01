IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Независимый комитет по этике Международной ассоциации бокса открыл дисциплинарное дело в отношении глав федераций США, Канады, Чехии, Швеции и Новой Зеландии за призывы бойкотировать турниры из-за участия в них российских и белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба IBA.

"Независимый комитет по этике бокса (BIIU) получил жалобу на некоторых лиц за нарушение Конституции IBA и ее Дисциплинарного и этического кодекса своими публичными действиями", - говорится в сообщении.

"Дисциплинарное производство было открыто в отношении исполнительного директора/генерального директора USA Boxing Майка МакЭти, президента Boxing Canada Райана О'Ши, президента Чешской ассоциации бокса Марека Шимака, председателя Шведской ассоциации бокса Пер-Акселя Сьохольма и президента бокса Новой Зеландии Стива Хартли. BIIU также расследует любую роль в бойкоте официальных лиц других национальных федераций", - подчеркивают в пресс-службе.

Отмечается, что жалоба основана на нарушении нескольких статей Дисциплинарного и этического кодекса, "в том числе статьи 24 Дисциплинарного и этического кодекса "Подстрекательство к бойкоту соревнований", связанных с чемпионатом мира по боксу IBA среди женщин 2023 года в Нью-Дели, Индия, и Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2023 года в Ташкенте, Узбекистан".

"Международная боксерская ассоциация (IBA) будет продолжать делать все возможное для защиты организации и всех входящих в нее национальных федераций от любого вреда, причиняемого отдельными лицами. В боксе нет места любой форме дискриминации, и IBA видит своей миссией защиту своих ценностей. Более того, IBA будет защищать свою честность и репутацию и не позволит никому нанести ущерб своим неэтичным поведением", - подчеркивают в ассоциации.

9 февраля сообщалось, что сборная США отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира по боксу в связи с разрешением россиянам участвовать в этих турнирах под государственной символикой РФ.

Помимо этого, в USA Boxing указали и на другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них - непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость от компаний, находящихся под санкциями.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской - в мае в Ташкенте.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая IBA, последовали рекомендациям МОК. Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы будут выступать со своими флагами и гимном.