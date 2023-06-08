Поиск

Катарский шейх подал финальную заявку на покупку "Манчестер Юнайтед" за $7,5 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, председатель правления Qatar Islamic Bank и сын бывшего премьер-министра Катара, на этой неделе направил пятую, финальную заявку на покупку английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает газета The Guardian.

Если улучшенное предложение о приобретении 100% акций команды не более чем за 6 млрд стерлингов фунтов ($7,53 млрд) не будет принято, Аль-Тани в пятницу выйдет из переговоров.

СпортВладельцы "Манчестер Юнайтед" отложили продажу клуба до летаЧитать подробнее

Катарский банкир и его советники разочарованы затянувшимся процессом, пишет газета. Собственники "Манчестер Юнайтед" - американская семья Глейзеров - продают клуб с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят получить именно 6 млрд фунтов.

Заявки на покупку "Манчестер Юнайтед" также подавали глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф и финский предприниматель Томас Зиллиакус.

Котировки акций управляющей клубом компании Manchester United на торгах в Нью-Йорке в четверг снижаются на 1%. За последние 12 месяцев ее капитализация выросла на 55,4%, до $3,09 млрд.

Манчестер Юнайтед футбол Джасим бен Хамад Аль-Тани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Капитана "Спартака" дисквалифицировали на две игры за оскорбление арбитра

Путин не против легионеров в футболе, но в меру

Путин не против легионеров в футболе, но в меру

Месси подтвердил свой переход в "Интер Майами"

МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

Казань примет матч за Суперкубок России по футболу-2023

Беллингем перейдет из "Боруссии" в "Реал" за 103 млн евро

СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

Карим Бензема стал игроком саудовского клуба "Аль-Иттихад"

Хачанов проиграл Джоковичу и выбыл из Roland Garros

Хачанов проиграл Джоковичу и выбыл из Roland Garros

Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros

Павлюченкова последней из россиянок покинула Roland Garros
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });