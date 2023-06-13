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Российский баскетболист Сергей Моня завершил карьеру

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Сергей Моня завершил выступления в профессиональном спорте, сообщает пресс-служба петербургского "Зенита".

"Легендарный Сергей Александрович Моня завершает профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет", - говорится в сообщении.

"Каким бы ни был следующий шаг в карьере Капитана России, мы будем пристально следить. Спасибо за полтора года вместе, Сергей!" - отмечается в обращении.

Игроком "Зенита" Моня стал в 2022 году. До этого в России он играл за "Автодор", ЦСКА, "Динамо", "Химки", в США – за клубы НБА "Портленд", "Сакраменто".

Моня – трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Европы. В составе сборной России помимо золота ЧЕ-2007 стал обладателем бронзы Олимпиады-2012.

баскетбол Сергей Моня
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