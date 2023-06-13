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Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Килиан Мбаппе отказался от опции продления контракта с "Пари Сен-Жермен", сообщает L"Equipe.

24-летний футболист уведомил об этом руководство французского клуба в официальном письме.

Контракт ПСЖ с Мбаппе действует до окончания сезона-2022/23. Сообщалось, что приобрести французского форварда намерен мадридский "Реал".

Мбаппе играет в ПСЖ с 2017 года, в составе команды он пять раз стал чемпионат Франции, три раза выиграл Кубок Франции, по два раза Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. В составе сборной Франции выиграл чемпионат мира-2018 в России.

Килиан Мбаппе ПСЖ Реал
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