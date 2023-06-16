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"Зенит" оказался самым посещаемым клубом РПЛ в сезоне-2022/23

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской премьер-лиги согласовало отчёт об итогах сезона-2022/2023, согласно ему, самым посещаемым клубом лиги признан петербургский "Зенит".

В отчете РПЛ отмечается, что домашние матчи "Зенита" посещали в среднем более 25 тысяч человек.

На втором месте расположен "Краснодар", домашние игры которого посетили менее 25 тысяч болельщиков, на третьем - дебютант РПЛ воронежский "Факел", его показатель составил в среднем чуть более 12,5 тысяч болельщиков на домашнем матче.

Четвертое место за столичным "Динамо", чьи показатели практически идентичны "Факелу".

На пятой строчке расположился московский Спартак", на домашние игры которого приходили в среднем менее 12,5 тысяч болельщиков.

Далее отчет будет направлен на утверждение Бюро Исполкома РФС.

Зенит РПЛ
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