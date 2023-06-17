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"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболистки "Зенита" (Санкт-Петербург) обыграли соперниц из московского ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Основное время матча, проходившего в Москве, завершилось с результатом 1:1. Счет на 71-й минуте открыла нападающая "Зенита" Екатерина Пантюхина. ЦСКА сравнял на 79-й минуте благодаря точному удару Екатерины Братко.

В серии пенальти точнее оказались футболистки "Зенита" - 5:4.

"Зенит" выступал в Суперкубке как действующий чемпион России, ЦСКА - как обладатель Кубка.

Суперкубок России по футболу среди женщин разыгрывался третий раз. В первых двух розыгрышах трофея победителем становился московский "Локомотив".

Зенит ЦСКА Суперкубок России
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